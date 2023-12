Dauerbrenner Rudolph wieder am GGMillion$ Finaltisch

Der erste und bisher einzige Sieg von Rudolph beim GGMillion$ liegt fast zwei Jahre zurück. Im Januar 2022 hatte er Heads-Up Landsmann Pascal Hartmann geschlagen und $485.234 Prämie abgeräumt. Seitdem hat der mittlerweile 35-Jährige etliche Male die bezahlten Plätze erreicht, allein in diesem Jahr 13-mal für rund $1,1 Millionen, zum zweiten Sieg reichte es aber nicht.

In den vergangenen Monaten hat sich Rudolph aber immer mehr angenähert. Nach neunten Plätzen im September und Oktober sowie einem siebten Platz im November, belegte er in den vergangenen beiden Wochen die Plätze sechs und drei. Im dritten Anlauf in Folge soll es jetzt beim letzten GGMillion$ des Jahres endlich wieder klappen, und die Chancen stehen nicht schlecht.