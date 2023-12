Der $500.000 Moment

Das Mystery Bounty-Format hat sich als geniale Marketingstrategie im Poker erwiesen. Eliminiert man einen Spieler aus dem Turnier, darf man ein Bounty in unbekannter Höhe aus einer Lostrommel ziehen. Das größte „Kopfgeld“ beim $1.650 Mystery Millions Event der WSOP Paradise auf den Bahamas betrug $500.000.

Der Amerikaner gewann in diesem Jahr $54.000 am Pokertisch. So war dieses Bounty allein das Zehnfache wert.