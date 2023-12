Geduldiger Rudolph landet auf Rang Drei

Aufgrund der eng zusammenliegenden Stacks glich die Anfangsphase einem Abtasten und es wurden viele kleine Pots gespielt. Folgerichtig sorgte nach rund 40 Minuten ein Cooler für den ersten Bustout. In diesem Fall gerieten ausgerechnet die beiden Bigstacks aneinander, denn ‚pokanuktus‘ stellte seine 55 Big Blinds per 4-Bet mit Q♥Q♠ in die Mitte und bekam den Call von Chipleader Thomas Santerne mit K♣K♠. Der Franzose riverte sogar noch den K♥ zum Set, baute seinen Stack auf 118 Big Blinds aus und schickte ‚pokanuktus‘ auf Platz neun an die Rail.