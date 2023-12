Mosböck unterliegt Badziakouski im „One Drop“ Heads-Up

Mikita Badziakouski wurde am Mittwoch um 7.114.500 Dollar reicher, indem er das spannende Finale des World Poker Tour (WPT) Big One for One Drop gewann. Er besiegte Mario Mosböck im Heads-Up. Zu Beginn des Heads-Up hatte Mosböck fast einen 2:1-Chipvorteil, lief aber in eine schlechte Hand und verlor einen entscheidenden Pott. Trotz eines späten Verdopplers konnte Mosböck den Rückstand nicht aufholen.