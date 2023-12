SPORT1-Streamer im Millionen-Rausch

Quirin Heinz und Jan Wagner spielen professionell Poker und streamen ihre Turniere als SPORT1-Streamer bei Twitch TV unter den Namen „Q-Poker“ und „Hansiwurst“. In ihrer Poker-WG leben sie gemeinsam mit Samuel Mullur im österreichischen Dornbirn. Und nun hat ihr WG-Kumpel groß abgeräumt. Alle drei sind derzeit beim Mega-Event „WSOP Paradise“ auf den Bahamas. Mullur entschied sich zur Teilnahme am $25.000 GGMillion$ High Roller Championship Turnier. Und setzte sich am Ende gegen 532 Spieler durch, darunter so gut wie die komplette Poker-Weltklasse.