The Big One vor dem Start

Das mit einem Buy-In von $1.000.000 dotierte „Big One for One Drop“ wird vom 18. bis 20. Dezember im Rahmen des WPT World Championship Festivals im Wynn Las Vegas debütieren. Es ist die fünfte Ausgabe des siebenstelligen Buy-In-Events und das erste seit 2018.

„Nach einer fünfjährigen Pause scheint der Boden für das ‚Big One‘ nie fruchtbarer gewesen zu sein. Es ist klar, dass es vermisst wurde“, sagte Alexandre Meunier, Chief Marketing and Events Officer der One Drop Foundation. „Frühere Spieler aus der Welt des Business und des High-Stakes-Pokers zeigen starkes Interesse, ebenso wie Spieler, die noch nie zuvor an einem ‚Big One‘ teilgenommen haben, was sehr ermutigend ist. Wir würden sogar sagen, dass wir seit den frühen Ausgaben dieses geschichtsträchtigen Events nicht mehr so ein starkes Interesse in dieser Phase gesehen haben.“

Laut WPT bietet das Turnier die niedrigste Rake, die jemals angeboten wurde, und 6% jedes Buy-Ins kommen direkt der One Drop Foundation zugute. Diese setzt sich für nachhaltigen Zugang zu sauberem Wasser, Sanitäreinrichtungen und Hygiene für Gemeinschaften ein, die extremen Herausforderungen gegenüberstehen. Ein weiteres Prozent wird als Hausgebühr einbehalten.

Momentan haben offiziell 13 Spieler gemeldet, doch es wird damit gerechnet, dass bis zum Start des Turniers noch weitere Namen hinzukommen. So wird fest mit der Teilnahme von Deutschlands Nr. 1 Fedor Holz gerechnet. Auch das Mitwirken des Österreichers Mario Mosböck ist möglich. Offiziell gemeldet haben bisher: Phil Ivey, Chris Brewer, Dan Cates, Nick Petrangelo, David Einhorn, Talal Shakerchi, Rick Salomon, Mikita Badziakouski, Jason Koon, Artur Martirosian, Orpen Kisacikoglu, Santhosh Suvarna, Aleksejs Ponakovs.

Fedor Holz