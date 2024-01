Deutscher Auftakterfolg bei der WPT-Tour

Konstantin Held hat sich in die Geschichtsbücher der World Poker Tour eingetragen. Der deutsche Pro gewann zum Auftakt der 22. WPT Season die erste in Kambodscha in Südostasien ausgespielte WPT Championship plus $361.310 Prämie.

Konstantin Held

© WPT

von Robin Scherr 30.01.2024 • 11:00 Uhr