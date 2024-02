Bill Perkins kauft sich aus Abnehmwette raus

Vor knapp drei Wochen postete Shaun Deeb bei X zuletzt ein Update zur Abnehmwette mit Milliardär Bill Perkins, der davon offensichtlich ziemlich beeindruckt war. Im April 2023 hatte er den sechsfachen Bracelet-Gewinner herausgefordert. Die Wette: Deeb schafft es nicht sein Körperfett bis zum Start der WSOP 2024 auf 17 % zu reduzieren. Die Quote: 10 zu 1. Gewinnt Deeb, bekommt er $1 Million ausbezahlt, schafft er es nicht, muss der sechsfachen WSOP-Bracelet-Gewinner $100.000 an Perkins zahlen.

Laut erstem DEXA-Scan war Deeb mit einem Körperfettanteil von 40,2 % in die Challenge gestartet. In den folgenden Monaten purzelten die Kilos sichtbar, Deeb tauchte bei jeder Pokerveranstaltung etwas schlanker auf. Dass der 38-Jährige die Wette gewinnt, war für viele dennoch ausgeschlossen. Der Wind drehte dann am 27. Januar. Deeb postete einen weiteren DEXA-Scan und hatte seinen Körperfettanteil demnach vier Monate vor Beginn der WSOP auf 23,9 % reduziert.