Erneut knappe Niederlage für Christoph Vogelsang

Das Finale begann ohne große Überraschungen. Yahor Dambrouski konnte seinen Mini-Stack zu Beginn zwar verdreifachen, dennoch reichte es am Ende nur zu Platz acht. Zuvor hatte es Rekordsieger Artur Martirosian auf Platz neun erwischt, auch Roman Hrabec war diesmal als Siebter chancenlos. Zu sechst dauerte es dann fast genau eine Stunde bis zum nächsten großen Showdown. Stoyan Madanzhiev gewann nach Preflop-All-in den Coinflip mit A♠K♦ gegen Q♦Q♣ von Mark Radoja, schickte den Kanadier an die Rail und übernahm mit 5,8 Millionen Chips erstmals die Führung vor Christoph Vogelsang (4,6 Millionen).

Im weiteren Verlauf dominierte der Spieler aus Mazedonien den Finaltisch. Mithalten konnte zu diesem Zeitpunkt einzig ‚URJH19′, der dann auch Aleks Ponkaovs auf Platz fünf vom Tisch nahm. Wenig später war Vogelsang gegen den Spieler aus Österreich All-in, konnte aber glücklich mit K♥Q♥ gegen A♣Q♣ durch den K♠ am Turn auf 4 Millionen verdoppeln. Für ‚URJH19′ war es der Anfang vom Ende. Eine Hand später verlor er mit A♦Q♣ gegen Q♥10♥ von Markkos Ladev durch die 10♠ am Flop einen weiteren Showdown und letztlich auch einen Coinflip mit 2♠2♥ gegen A♥K♠ von Madanzhiev, so dass Platz vier für $156.769 blieb.