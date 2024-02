Fedor Holz in erweiterter Rolle bei GGPoker

Fedor Holz zählt seit rund vier Jahren zu den Aushängeschildern von GGPoker. In dieser Zeit hat er den Branchen Primus aber nicht nur repräsentiert, sondern sich gleichzeitig auch immer für Fairness und Sicherheit auf der Plattform eingesetzt. Der Schritt jetzt auch offiziell die Rolle als Botschafter für Integrität zu übernehmen, kommt daher wenig überraschend. Bekanntgegeben hat er den Schritt höchstpersönlich bei X. Holz gab in seinem Statement an, dass er ab sofort im direkten Kontakt mit dem Sicherheitsteam von GGPoker steht, um sich stärker in die Prozesse einzubringen.