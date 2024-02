Für Umme zum WSOP Main Event

Seit mittlerweile 30 Jahren spielt Yildiray Cam Poker und ist damit ein echter Veteran der deutschen Pokerszene. In dieser Zeit hat der Hamburger viele internationale Turniere gespielt, einen WSOP Circuit Ring gewonnen und an einer Pokershow im TV teilgenommen. Einzig das große Ziel die World Series of Poker in Las Vegas zu spielen, konnte er sich nie erfüllen. Bis jetzt.