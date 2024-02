Legendärer Spieler feiert Comeback in Las Vegas

Seit Jahren bietet das High-Stakes-Pokerformat Bally Live Poker (ehemals Live at the Bike) seinen Zuschauern unterhaltsame Cash Game Action. Die Erwartungen für den kommenden Samstag sind aber extrem hoch, denn erstmals nach rund acht Jahren wird David ‚Viffer‘ Peat wieder in Las Vegas zu den Karten greifen. Und in Person von Patrik Antonius trifft er auf einen seiner härtesten Gegner in der legendären TV-Show ‚High Stakes Poker‘.

David Peat erarbeitete sich in den frühen 2000ern mit seiner unkonventionellen und aggressiven Spielweise bei diversen TV-Formaten schnell einen Namen in der Pokerszene. Zudem fiel er durch seine lockere, unterhaltsame Art am Pokertisch auf und kletterte er auch in der Beliebheitsskala der Poker-Community ganz weit nach oben.

Sein Spielstil spiegelte am Ende aber auch sein Leben wider. Mit Bankroll Management konnte er wenig anfangen. Im Gegenteil. In Joe Ingram‘s Poker Life Podcast erzählte er 2016, dass er es innerhalb einer Woche geschafft hat Millionär zu sein, pleite zu gehen und wieder Millionär zu sein. „In Las Vegas war es einfach an Geld zu kommen. Es gab immer jemanden, der mich gestaked hat, wenn ich gegen irgendwelche Touristen spielen wollte.“

Werbung für das Viffer-Game

Außerdem gestand er, dass er eine Zeit lang harte Drogen konsumierte und letztlich in einer Entzugsklinik in Arizona landete. Dazu kamen über die Jahre immer wieder Streitigkeiten mit anderen Pokerspielern, wie zum Beispiel Dan ‚Jungleman‘ Cates, Alec Torelli oder Shaun Deeb, die sich in der Regel um nicht bezahlte Wettschulden oder Staking-Anteile drehten.

