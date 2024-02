Negreanu platziert erste WSOP-Wette

Bei der Wette handelt es sich um eine sogenannte Crossbook Bet. In diesem Fall bedeutet das, dass die Ergebnisse von Tice (24 Jahre) und Becker (27) bei allen gemeinsam gespielten Events der WSOP 2024 aufaddiert werden. Die Differenz beim Gesamtpreisgeld macht am Ende den Wetteinsatz aus. Sollte zum Beispiel Tice $200.000 an Preisgeldern einspielen und Becker nur $100.000, wird die Differenz von $100.000 an den Sieger ausbezahlt. Die Rahmenbedingungen sind denkbar simple: es werden mindestens 25 Turniere bis $10.000 Buy-in gespielt, das Cap für die Wette beträgt $250.000.

Tice gegen Becker ist aber nur die Spielpaarung. Die Wette selbst spielt sich zwischen Matt Berkey und Daniel Negreanu ab. Die beiden hatten in den vergangenen Wochen ein Disput auf der Plattform X, der sich in Persona um Jonathan Little, insgeheim aber die Diskussion über GTO vs. Exploitative Strategie abbildete. Das Thema spaltet seit einigen Jahren die Poker Community, jetzt kommt es im Sommer in Form einer Wette endlich zum großen Showdown zwischen diesen zwei Parteien.

Berkey betreibt die Pokerschule Sole For Why, deren Schwerpunkt darin liegt, online mit Hilfe von Solvern Hände streng nach GTO (Game Theory Optimum) zu analysieren und zu spielen. Da Landon Tice zum Team von Solve For Why zählt, ist es also kein Wunder, dass Berkey zum Gegenspieler der Bet geworden ist.