Phil Hellmuth attackiert Isaac Haxton

Wenn Phil Hellmuth ein Interview gibt, herrscht Explosionsgefahr in der Pokerbubble bei X, und auch diesmal hat der 17-fache WSOP-Bracelet-Gewinner geliefert. In einem fast zweistündigen Interview mit Craig Tapscott von Poker Org wurden verschiedene interessante Themen seiner Karriere besprochen, doch am Ende bleiben nur drei Minuten in Erinnerung. Drei Minuten, die sich um den erfolgreichsten Pokerspieler der letzten eineinhalb Jahre drehten, Ike Haxton.