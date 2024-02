Stefan Lehner spielt um den GGMillion$ Sieg

Beim GGMillion$ geht es heute Abend ab 19 Uhr (zu sehen im YouTube-Kanal von GGPoker um den Großteil von insgesamt $1.370.000, die am Sonntagabend eingespielt wurden. Die letzten neun Spieler haben $41.192 Preisgeld sicher, für den Sieger liegen $297.707 bereit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Aus dem deutschsprachigen Raum erreichte der Österreicher Stefan die 15 bezahlten Plätze und schaffte schließlich auch den Sprung an den Final Table. Lehner feierte im Sommer 2022 mit dem Gewinn des Bracelets (plus $558.616 Prämie) beim $3.000 NLHE der WSOP in Las Vegas seinen bisher größten Erfolg. Ende Januar 2023 ließ er dann seinen größten Online-Erfolg folgen, indem er sich beim GGMillion$ im Heads-up gegen Bryn Kenney durchsetzen konnte und $278.150 kassierte.

Dass Lehner im Klassement mit 905.050 Chips (25,9 Big Blinds) nur auf Platz acht liegt, kann durchaus als gutes Omen gewertet werden. Denn bei seinem ersten GGMillion$-Sieg startete er ebenfalls als Shortstack in die Entscheidung. Die Konkurrenz wird es ihm aber auf gar keinen Fall leicht machen. Mit Pavel Plesuv, der damals Platz neun belegt hatte, ist auch ein alter Bekannter dabei. Wir haben uns die Spieler auf den Platzen eins bis vier genauer angeschaut.

Ilya Anatski, Weißrussland, 3.561.010 Chips

Klarer Chipleader am Final Table ist Ilya Anatski. Der Weißrusse ist ein waschechter Onlinespieler mit zahlreichen Top-Ergebnissen, aber bisher fehlt ihm der ganz große Titelgewinn. Bei der WSOP Online schrammte er 2020 und 2022 knapp an einem Bracelet vorbei, beim GGMillion$ belegte er in der zweiten Jahreshälfte 2023 gleich dreimal Platz vier beim GGMillion$.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erfolge:

19. Dezember 2023: GGMillion$, Platz 4 für $142.834

21. November 2023: GGMillion$, Platz 4 für $172.446

Vlad Darie, Rumänien, 2.205.411 Chips

Der in Österreich lebende Rumäne Vlad Darie hat 2023 ebenfalls zwei vierte Plätze beim größten wöchentlichen High-Roller-Turnier belegt. Da es sich aber um Special Editions im Rahmen großer Turnierserien bei GGPoker handelte, fielen die Preisgelder deutlich höher aus. Auch live ist Darie regelmäßig bei großen Turnierserien anzutreffen. Seinen größten Erfolg feierte er hier bereits 2016 mit dem Gewinn der WPT Vienna für €157.000.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erfolge:

WSOP Online 2023: $10.300 GGMillion$ High Rollers, Platz 4 für $705.427

WSOP Spring Circuit Online 2023: $10.300 Super MILLION$, Platz 4 für $619.894

Andrii Derzhypilskyi, Ukraine, 2.072.714

Auf Platz drei im Chipcount lauerte Andrii Derzhypilskyi. Der Pro aus der Ukraine hat zum vierten Mal in diesem Jahr den Final Table beim GGMillion$ erreicht. Das beste Ergebnis erzielte er vor rund einem Monat, als er sich erst im Heads-Up Ole Schemion geschlagen geben musste. Seinen wichtigsten Sieg feierte Derzhypilskyi 2019 bei der WSOP Online auf GGPoker.

Erfolge:

23. Januar 2024: GGMillion$, Platz 2 für $264.560

WSOP Online 2019: $840 6-Handed Bounty NLHE, Platz 1 für $154.658

Andreij Derzhypilskyi

Pavel Plesuv, Moldawien, 1.436.002

Moldawiens Nummer eins ist ganz klar Pavel Plesuv. Bereits 2018 gewann der 35-Jährige seinen ersten WPT-Titel, ehe im vergangenen Sommer beim $1.500 Millionaire Maker der WSOP in Las Vegas das erste Bracelet plus $1,2 Millionen Preisgeld hinzukamen. Auch online ist Plesuv extrem erfolgreich. Sein höchstes Preisgeld erzielte er im Januar 2021 beim WSOP Winter Circuit auf GGPoker. In diesem Jahr belegte er beim GGMillion$ bereits einend dritten Platz.

Erfolge:

31. Januar 2024: GGMillion$, Platz 3 für $197.440