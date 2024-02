Vogelsang heiß auf Premierensieg bei GGMillion$

Bei 160 Entries wurde am Sonntagabend bei GGPoker ein Preispool in Höhe von $1,6 Millionen erzielt. Die ersten 20 Plätze wurden bezahlt, aber das Tagesziel waren die neun Finalisten, die am Dienstag um den Titel und $325.217 Prämie spielen. Eine ganz starke Vorstellung hat dabei Christoph Vogelsang abgeliefert. Die Nummer zwei der deutschen All-Time Money-List schloss den Spieltag mit 5.947.542 Chips (148,7 Big Blinds) ganz klar vor dem unbekannten Österreicher ‚URJH19′ (2.685.693) ab.