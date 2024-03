Asien ganz oben auf der Poker-Landkarte

Macau feiert Comeback auf der Poker-Landkarte

Nach einer sechsjährigen Pause wird auch in Macau wieder Live-Poker gespielt. Aktuell läuft das „Macau Masters“ im The Venetian. Das Turnier begann kurz nachdem die offizielle Genehmigung von Macaus Glücksspielbehörde erteilt wurde. Bis 2018 war das Las Vegas Asiens bekannt für seine lebendige Poker-Szene.

Elky und Haxton mit Turniersiegen in Taiwan

Auch zwei Pokerspieler aus Österreich trugen sich in die Siegerliste der APT Taipei ein. Martin Sedlak gewann das High Roller Turbo für $8.896, spielte danach aber noch drei weitere Finaltische, sodass am Ende der Serie über $120.000 an Preisgeldern zu Buche schlugen. Landsmann Klemens Roiter gewann die Baby Superstar Challenge für $122.130 und kam bei zwei weiteren Final Tables insgesamt sogar auf rund $230.000 an Preisgeldern.