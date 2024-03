Christopher Frank scheitert erneut am Finnen Sipila

Der deutsche Pokerprofi Christopher Frank präsentiert sich aktuell in Las Vegas bei der PokerGO Tour PL Omaha Series in guter Verfassung. Am Mittwoch spielte der 29-Jährige seinen zweiten Final Table, musste sich aber erneut dem Finnen Samuli Sipila geschlagen geben.

Samuli Sipila

© PokerGO

von Robin Scherr 28.03.2024 • 11:55 Uhr