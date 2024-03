Mateos gewinnt als erster Spanier ein Triton Event

Mateos hatte zuvor zehn Geldplatzierungen in der Triton Serie, einschließlich eines 3,1 Millionen Dollar Gewinns, als er letztes Jahr das Hauptevent in Monte Carlo teilte. Doch den Titel musste er damals Matthias Eibinger überlassen.

Der spanische Nummer 1 ließ sich jedoch bei dieser Rückkehr an den Spitzenplatz nicht abweisen und bekam schließlich gegen 20:30 Uhr Ortszeit eine Triton-Trophäe in die Hände. Zu diesem Zeitpunkt hatten die restlichen Teilnehmer des 185-Eintrag-Feldes bereits das Feld geräumt, und auch Peters war nun besiegt.

Als Pionier seines Landes in so vielen Poker-Unterfangen wurde Mateos auch der erste Spanier, der eine Triton-Serie-Trophäe hob. „Danke an alle, die mich unterstützt haben“, sagte Mateos nach dem Sieg. „Besonders an die spanische Poker-Community.“ Viele von ihnen stürmten am Ende auf die Bühne, um mit ihm zu feiern.