Shak und Livingston siegen zum Abschluss der PGT-Serie

Dan Shak gewinnt Big Bet Mix

Es war der erste PGT Titel für den Headfonds-Manager, der schon seit 20 Jahren sehr ambitioniert pokert und in dieser Zeit $13,5 Millionen an Preisgeldern eingespielt hat. Für den Sieg im PokerGO Studio wurden $133.200 fällig, Ausmus bekam $88.800 ausbezahlt.

10-Game Championship geht an Livingston

Der größte Preispool wurde in der vergangenen Woche bei der $25.300 10-Game Championship ausgespielt. Bei 41 Entries ging es um $1.025.000, davon gingen allein $324.465 an Alex Livingston. Der Kanadier erreichte den extrem hochklassig besetzten Final Table als Chipleader. Bei noch vier Spielern verlor er zwischenzeitlich den Anschluss, fand aber schnell wieder in die Spur und lag Heads-up nur knapp hinten gegen Dylan Weisman ($290.345). Die beiden einigten sich auf einen Deal, ehe der 37-jährige Bracelet-Gewinner hinten raus ein furioses Finish und zeigte. Obwohl Livingston zuvor schon 25-mal bei der PGT im Geld war, feiert er erst jetzt seinen ersten Titelgewinn und kommentierte es erleichtert: „I finally got one.“