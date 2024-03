Zwei deutsche Eisen im GGMillion$ Feuer

In dieser Woche sorgten beim größten wöchentlichen High-Roller-Turnier bei GGPoker 140 Entries für einen Preispool in Höhe von $1.400.000. Den Großteil davon spielen am Dienstagabend die neun Finalisten aus, und zwei deutsche Pros haben gute Chancen auf den Titel samt $304.226 Prämie.