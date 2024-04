Achter Erfolg für Michael Addamo bei der GGMillion$

Die Ausgangsposition konnte kaum schlechter sein für Ole Schemion, denn als Shortstack saß er gleich zum Start im Big Blind. Zwar bekam er als zweite Hand 7♥7♠ im Small Blind gedealt, foldete aber vor dem Flop gegen das Minraise von „asunaholic“. Eine Hand später gingen die letzten 272.198 Chips (5,5 Big Blinds) nach einem Minraise von Chipleader Michael Addamo am Button mit Q♦J♦ in die Mitte. Der Australier callte mit K♥3♠, gewann die Hand und Schemion beendet seinen 26. Final Table beim GGMillion$ auf Platz neun für $57.493 Preisgeld.

Addamo war auch danach an fast allen großen Händen beteiligt. Zunächst kostete ihn ein Cooler mit der Nutstraight gegen ein Full House von „asunaholic“ viele Chips und die Führung. Danach sorgte er aber für die Bustouts von Adrian Mateos ($73.325), Eliot Hudon ($93.517), Rekordsieger Artur Martirosian ($119.270) und Samuel Vousden ($152.114). Gegen Vousden floppte er mit A♣K♠ gegen K♦K♣das A♠, gegen Martirosian mit A♦10♦ gegen A♥K♠ zunächst die 10♠ und hinten raus den Nutflush.

In der Folge nahm „asunaholic“ dann Mathias Joelsson ($194.002) und Mikalai Vaskaboinikau ($247.425) vom Tisch, sodass sich der Rückstand zu Addamo vor dem Heads-up mit 6,7 zu 13,8 Millionen Chips in Grenzen hielt. Und der Japaner, der beim GGMillion$ ein komplett unbeschriebenes Blatt ist (eine Teilnahme 2023, kein Preisgeld), erwischte einen fantastischen Start. Er prügelte Addamo förmlich durch den Ring, baute seinen Stack auf über 17 Millionen aus, kassierte dann aber einen Wirkungstreffer. Addamo callte mit K♠10♠auf 9♣7♥3♠6♠ gegen 8♦8♣ von „asunaholic“ zum All-in, traf am River den K♣ und verdoppelte auf 8,8 Millionen.