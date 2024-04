Kanadier Radoja gewinnt zum zweiten Mal GGMillion$

Der zweifache GGMillion$ Champion Roman Hrabec erwischte einen fantastischen Start am Final Table und baute seinen Stack mit zwei Händen von 2,24 auf 5,8 Millionen Chips aus. Zunächst callte der Tscheche mit Third Pair gegen den Bluff von Chipleader Chris Brewer, eine Hand später gewann er nach Preflop-All-in den Coinflip mit Q♥Q♦ gegen A♠K♣ von Alisson Piekazewicz ($71.474). Der Brasilianer floppte zwar den K♠, aber Hrabec traf am Turn die Q♣.