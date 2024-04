Krasser Finaltisch heute bei GGMillion$

Addamo führt, Martirosian lauert, Schemion nur Außenseiter

In Führung liegt Michael Addamo mit 5.954.453 Chips (119,1 Big Blinds). Für den Australier, der das Turnier sieben Mal gewonnen hat, ist es der 24. Final Table. Seine Preisgelder beim GGMillion$ belaufen sich auf $5.103.752. In der All-Time-Rangliste liegt er damit hinter Artur Martirosian, der es auf zehn Turniersiege, 42 Finaltische und $8.579.533 an Preisgeldern bringt. Der Russe startet heute Abend mit 3.013.960 (60,3 BBs) von Platz vier. Mit dabei ist auch Ole Schemion, der vor einer Woche durch den Sieg beim $10.300 Super Monday der GGMillion$ Week über $200.000 abgeräumt hat. Der gebürtige Berliner liegt in der Bestenliste mit sechs Erfolgen, 25 Finaltischen und $5.887.403 auf Platz drei, könnte also an Addamo vorbeiziehen. Dafür müsste Schemiion aber von Beginn an durchstarten, denn mit nur 365.198 Chips (7,3 BBs) ist er klarer Außenseiter auf den Titelgewinn.