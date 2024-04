Lonis gewinnt zweites U.S. Open Turnier

Vor zwei Tagen ist im PokerGO Studio in Las Vegas der Startschuss bei den U.S. Poker Open 2024 gefallen. Zum Auftakt trug sich der zehnfache WSOP Champion Erik Seidel in die Siegerliste, das zweite Turnier gewann Jesse Lonis.

Jesse Lonis

© PokerGO