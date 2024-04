Maue jagt Brewer im GGMillion$ Finale

Die Garantiesumme beim größten wöchentlichen High-Roller-Turnier der Welt wurde in dieser Woche erstmals auf $1,5 Millionen angehoben, stellte aber keine große Hürde dar. Bei 193 Entries lagen am Sonntag schließlich $1.930.000 im Preispool, die Siegprämie beträgt $392.293. WSOP-Bracelet-Gewinner Stefan Lehner aus Österreich schaffte den Sprung ins Geld (20 Plätze bezahlt), musste sich aber an der Bubble zum Final Table auf Platz zehn für $41.598 geschlagen geben. Zeitgleich erwischte es auch den vierfachen Bracelet-Gewinner David Peters ($56.041) auf Platz neun, sodass nur acht Spieler im Finale dabei sind.