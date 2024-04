Neymars Pokervideo sorgt für Aufregung

Neymar, der aktuell bei Al-Hilal SFC unter Vertag steht, mit einem Kreuzbandriss aber noch lange ausfällt, feierte kürzlich mit seiner ehemaligen Partnerin Bruna Biancardi den halbjährigen Geburtstag seiner Tochter Mavie. In einem viralen Clip mit mittlerweile 29 Millionen Aufrufen, ist er dabei zu beobachten, wie er nebenbei an seinem Handy eine Runde Online-Poker spielt. Das gab seinen Hatern natürlich Futter, sodass Neymar sich einiges anhören musste. Während es die einen einfach „erbärmlich“ finden, gibt es zahlreiche Kommentare, die Neymar ein Spielsuchtverhalten vorwerfen: „Es ist traurig, das zu sehen. Er kann nicht einmal Familienzeit genießen, ohne zu spielen. Ich hoffe, er bekommt die Hilfe, die er braucht.“

Dass Neymar leidenschaftlich gerne pokert, ist aber kein Geheimnis. Er hat schon bei der European Poker Tour und World Series of Poker gespielt und vor einigen Jahren in einem Interview sogar gesagt, dass er Profi werden will: „Es stimmt, ich plane, professionell zu spielen. Ich fühle mich beim Pokerspielen sehr wohl und denke, dass ich nach meiner Fußballkarriere an großen Turnieren teilnehmen kann.“