Poker-Veteran Pantaleo mit WSOP Circuit Sieg

Pantaleo hat in seiner Karriere als Pokerspieler schon für einige Schlagzeilen gesorgt. In Erinnerung sind vor allem sein 5. Platz bei der EPT Barcelona im Jahr 2010 sowie der Gewinn des Bracelets zusammen mit der Inderin Nikita Luther beim Tag Team Event der WSOP 2018. Online erspielte er sich zuletzt im August 2022 und im April 2023 seiner ersten beiden WSOP Circuit Rings. Die letzten fünf Jahre an den Livetischen verliefen für den mittlerweile 36-Jährigen turniertechnisch dagegen absolut frustrierend. „Ehrlich gesagt wollte ich gar keine Turniere mehr spielen. Ich habe zuletzt mehr Cashgame gespielt, wollte einfach nur langsam und beständig Geld verdienen“, sagte Pantaleo im Interview.