Pokerlegende Crandell Addington verstorben

Texas Road Gambler und Poker Hall of Famer, Crandell Addington, ist am vergangenen Sonntag im Alter von 85 Jahren verstorben. Addington stammte aus Graham, Texas, und spielte eine bedeutende Rolle in den Anfangsjahren der World Series of Poker, insbesondere im No-Limit Hold‘em. Er erlangte Bekanntheit durch seine sieben aufeinanderfolgenden Finaltische beim Main Event der WSOP in den 1970er Jahren.

Crandell Addington, Doyle Brunson, Jack Binion (von links)

© Pokernews

von Robin Scherr 20.04.2024 • 12:29 Uhr