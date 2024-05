Die WSOP 2024 steht vor der Tür

In zwei Wochen beginnt in Las Vegas die 55. Ausgabe der World Series of Poker (28. Mai bis 18. Juli) und im Vorfeld stellt sich die Frage, ob die fantastischen Zahlen aus 2023 noch einmal überboten werden. Ein erster Indikator spricht dafür, zumindest was den Main Event betrifft. GGPoker öffnet mancher Tür.

Road to Vegas

© GGPoker

von Robin Scherr 16.05.2024 • 08:35 Uhr