Finnischer Triumph bei GGMillion$

Beim GG World Festival $10.300 GGMillion$ wurde in dieser Woche ein Preispool in Höhe von $2.170.000 erzielt. Daniel Smiljkovic (15./$27.708), Marius Gierse (16./$27.708) und Samuel Mullur (19./$24.938) erreichten die 25 bezahlten Plätze, hatten mit dem Ausgang aber nichts zu tun. Einen packenden Zweikampf um den Sieg lieferten sich Samuel Vousden und der in England lebende Mauricio Ferreira Pais. Der Finne sorgte zwar für sechs von sieben Bustouts, doppelte den Deutschen im Spiel zu dritt aber gleich zweimal auf, sodass beide nach dem Ausscheiden von Bruno Volkmann ($258.263) auf Rang drei gleichauf lagen. In dem rund halbstündigen Heads-up wechselte die Führung mehrfach, ehe Vousden auf 5♥Q♣9♠K♣A♦ mit J♦10♥ zur Straight gegen A♥K♦ für Twopair den Sack zumachen konnte und den Titel samt $434.345 Prämie holte. Ferreira Pais bekam als Runner-up ebenfalls lukrative $334.926 ausbezahlt.

Die Bilanz der High Roller aus dem deutschsprachigen Raum konnte sich in den vergangenen Tagen beim GG World Festival auch insgesamt wieder sehen lassen. Der Österreicher Thomas Mühlöcker schlug am Sonntag doppelt zu, gewann das $2.625 Monster Stack HR für $71.078 und das $1.500 Sunday Marathon für $52.633. Zudem belegte er auch noch Rang vier beim $1.500 High Rollers Main Event, der ihm weiter $58.216 in die Bankroll spülte. Landsmann Stefan Jedlicka setzte sich beim $250 Monster Stack durch und bekam $34.980 ausbezahlt.