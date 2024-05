Irres Comeback krönt GGPoker World Festival

Das Finale beim GG World Festival Championship Event am Dienstagabend bei GGPoker wird in die Online-Poker-Geschichte eingehen. Der Brasilianer Bruno Botteon war bereits so gut wie ausgeschieden, feierte dann aber ein unfassbares Comeback, das mit dem Titelgewinn endete.

Bruno Botteon

© Pokerstake

von Robin Scherr 29.05.2024 • 13:30 Uhr