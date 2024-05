Jessica Vierling holt sensationell WSOP Circuit Titel

Sensationeller Erfolg für Jessica Vierling! Die in Las Vegas lebende deutsche Pokerspielerin gewann in der vergangenen Nacht im The Commerce Casino and Hotel in Los Angeles beim WSOP Circuit Main Event ihren zweiten Circuit Ring und $328.273 Preisgeld.

Jessica Vierling

© Poker.org

von Robin Scherr 21.05.2024 • 13:54 Uhr