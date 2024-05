Ole Schemion dominiert das GGPoker World Festival

Live duellieren sich die High Roller aktuell in Montenegro, beim Saisonfinale der Triton Poker Series. Online dagegen geht es beim GG World Festival auf GGPoker so richtig zur Sache. Und aus deutscher Sicht ist einmal mehr Ole Schemion der überragende Akteur an den virtuellen Tischen.

Ole Schemion

© Triton Series