Startschuss zur WSOP 2024

Es ist so weit! Heute fällt der Startschuss zur mit Spannung erwarteten 55. World Series of Poker in Las Vegas. Bis zum 17. Juli werden im Horseshoe Las Vegas und Paris Las Vegas nicht nur 99 Gold Bracelets ausgespielt, es gibt auch eine komplett überarbeitete Wertung zum WSOP Player of the Year.

Immer ein Anwärter auf Player of the Year: Daniel Negreanu

© Pokernews

von Robin Scherr 28.05.2024 • 11:07 Uhr