Triton Series in Montenegro gestartet

Am Sonntag ist in Montenegro der Startschuss zum Saisonfinale der Triton Poker Series Season gefallen. Zum Auftakt der 14-tägigen Veranstaltung im Maestro Resort & Casino wird in Kooperation mit Hauptsponsor GGPoker das $25.000 GGMILLION$ Live ausgespielt.

Maestral Resort & Casino

© Maestral Resort & Casino

von Robin Scherr 13.05.2024 • 10:30 Uhr