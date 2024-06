Bad Beat für Phil Ivey

Phil Ivey gilt unumstritten zu den besten Pokerspielern der Welt, für viele ist er sogar der größte aller Zeiten. Sein letzter Sieg bei der World Series of Poker liegt aber schon zehn Jahre zurück, und am Dienstag stoppte ein weiterer Bad Beat den Angriff auf Bracelet Nummer elf.

Bei noch 22 Spielern bekam der 47-Jährige die Chance sich in den Chipcounts ganz weit nach vorne zu spielen. Der Brite Ben Heath hatte die Action in Level 18 (Blinds 30.000/60.000) mit einem Raise auf 120.000 Chips eröffnet, Yingui Li erhöhte am Button auf 425.000 und Ivey stellte seine 1.900.000 aus dem Small Blind mit A♣A♥ All-in. Heath ging aus dem Weg, Li dagegen machte den Call mit K♣K♥und so wurde mit rund 4 Millionen Chips der größte Pot des Turniers ausgespielt. Aus Iveys Sicht wanderte der aber in die falsche Richtung, denn Li floppte direkt das Set und beendetedie Hand auf K♦Q♣J♣ Q♦3♠ mit einem Full House. Für Ivey blieb nach diesem erneuten Bad Beat Platz 22 für $62.737.