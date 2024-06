Bitteres Aus für Johannes Becker

Mit noch acht Spielern am Tisch geriet Becker in eine extrem knifflige Situation mit Chipleader Chris Brewer. Die ganze Geschichte ist auch deswegen so tragisch, da Becker zum Zeitpunkt die zweimeisten Chips am Tisch hielt. Im Normalfall hat man da nicht das ganz große Interesse, gegen den größten Stack am Tisch einen Riesenpott zu spielen.