Das WSOP Main Event der Profis

Pokerfans weltweit kennen und lieben das Main Event der World Series of Poker in Las Vegas. Das $10.000 Turnier ist in jedem Jahr das absolute Highlight der siebenwöchigen Turnierserie und zog im vergangenen Jahr über 10.000 Spieler aus der ganzen Welt an die Pokertische. Die diesjährige Ausgabe beginnt in der kommenden Woche.