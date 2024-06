Egreanu mit wildem Lauf zum WSOP-Auftakt

Negreanu mit wildem Lauf zum WSOP-Auftakt

Bei der World Series of Poker in Las Vegas wurden in der Nach von Freitag auf Samstag die Bracelets beim WSOP Kickoff und beim Omaha Hi-Lo 8 or Better vergeben. Erneut mussten sich die Top-Stars der Szene mit Nebenrollen begnügen.

Vorsicht: Daniel Negreanu verwickelt Gegner gerne in Gespräche

© PokerGO