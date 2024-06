GOAT Ivey gewinnt sein 11. Bracelet

Es ist vollbracht. Nach zehn Jahren gewinnt Phil Ivey endlich wieder ein Bracelet bei der World Series of Poker.

Die Diskussion wer der jeweilge „Greatest Of All Time“ (GOAT) in seiner Sportart ist, wird unter den Fans mit einer beeindruckenden Beharrlichkeit geführt. Bei den Fußballern werden u.a. Pele, Messi, Ronaldo genannt.