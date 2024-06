Krankenpfleger gewinnt $1.4 Mio. im WSOP High Roller

Ungewöhnlicher Berufsweg

„Meine Schwiegermutter hatte einen schweren Autounfall und verbrachte viel Zeit im Krankenhaus, und zur gleichen Zeit hatte ich meinen dritten Sohn, der einige Geburtskomplikationen hatte und zwei Wochen auf der Intensivstation war. Also verbrachte ich eine Weile meine gesamte Zeit im Krankenhaus. Meine Frau war bereits Krankenschwester, also wusste ich irgendwie, was es bedeutet, ein Krankenpfleger zu sein, und als ich dann sah, was die Krankenschwestern mit meinem Kind und meiner Schwiegermutter machten, wollte ich einfach einen Job, bei dem ich Menschen helfen kann, aber auch feste Arbeitszeiten habe.