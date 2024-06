Max Kruse gewinnt $80.000

Max Kruse hat bei der World Series of Poker (WSOP) in Las Vegas erneut einen Finaltisch erreicht, den ganz großen Titel jedoch verpasst. Der 36-jährige präsentierte sich jedoch in einem stark besetzten $5.000 No-Limit Holdem Event wieder in Spiellaune. Rang 7 von 817 Spielern für ein Preisgeld von $79.436 sind ein großartiger Erfolg.