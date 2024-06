Max Kruse lässt Superstars hinter sich

Erneut stellt der Fußball-Privatier seine Extraklasse in komplexen Pokervarianten unter Beweis. Bei der aktuellen WSOP verpasste er hauchdünn den Finaltisch in einem prestigeträchtigen Allrounderturnier.

Eine Pokervariante zu beherrschen ist schon komplex genug. Aber 20? Wer sich bei einem Dealer´s Choice Turnier durchsetzt, kann mit Fug und Recht behaupten, Ahnung von Poker zu haben. Hier wird pro Spielrunde jeweils von einem Spieler am Tisch die Variante gewählt, sie für die Runde gespielt werden soll. Dabei sind so ausgefallene Abwandlungen dabei wie Razz, Limit Omaha Hi/Lo, Badeucy oder 2-7 Triple Draw Lowball.

In seiner letzten Hand blieben Kruse nur noch wenige Chips zur Verfügung. In der Variante 2-7 Triple Draw Lowball geht es vereinfacht gesprochen darum, eine (nach normalen Pokermassstäben) möglichst „schlechte“ Hand zu bilden. Jeder Spieler erhält verdeckt fünf Karten. Die bestmögliche Hand ist 7-5-4-3-2, wobei sie nicht von einer Farbe sein dürfen. Denn Flushes und auch Straights oder andere im „Normalfall“ hochwertige Konstellationen sind nicht gewollt. Die Spieler dürfen dreimal eine beliebige Anzahl an Karten tauschen.