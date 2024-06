Max Kruse wieder an den Tischen der World Series of Poker

Bereits 2022 gewann Max Kruse ein Bracelet bei der europäischen Ausgabe der World Series of Poker (WSOP). Nun versucht er es am am Originalschauplatz in Las Vegas erneut.

Max Kruse

© Spenser Sembrat

von Robin Scherr 04.06.2024 • 13:07 Uhr