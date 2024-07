Bubble platzt mit Monster-Pott

In der Phase unmittelbar vor dem Erreichen der Geldränge - der sogenannten Bubble - wird das Spiel sehr langsam und zurückhaltend. Tatsächlich wird „Hand-for-Hand“ gespielt. Das bedeutet, an jedem Tisch wird erstmal nur eine Hand gespielt bis alle anderen Tische ebenfalls eine Hand absolviert haben.

Neues Ticket trotz Bustout

Davon kann auch der Deutsche Jonas Lauck ein Lied singen. Lauck war bereits zweimal (!) der Bubble Boy beim Main Event. Diesmal rutschte Lauck in die bezahlten Plätze. Und die Hand an der Bubble war ein gutes Beispiel dafür, dass man selbst zwei Könige - also die zweitbeste Starthand - tatsächlich in dem Fall besser nicht spielt. Oder jedenfalls nicht unbedingt spielen muss.