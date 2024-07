Buy-In 1 Mio. Dollar: Das teuerste Turnier des Jahres

Das Teilnehmerfeld wird aufgeteilt zwischen eingeladenen Freizeitspielern, die wiederum jeweils einen Profispieler als Gast mitbringen. Jedes Paar zahlt dann zusammen $1.000.000 in den Preispool ein. Die Freizeitspieler sind in der Regel echte Pokerenthusiasten und typischerweise erfolgreiche Geschäftsleute und Prominente aus der Unterhaltungsbranche.

Über den genauen Modus ist noch nichts bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass dieser dem ersten und bisher einzigen Triton Millions im Jahr 2019 gleichen wird. Damals spielten die Freizeitspieler und die Profis in London die ersten sechs Level an getrennten Tischen. Zu den eingeladenen Spielern zählten Bill Perkins, Talal Shakerchi, Robert Yong, Leon Tsoukernik, Tony G und der spätere Sieger Aaron Zang, der sein Geld am Finanzmarkt und in der Krypto Branche verdient.