Endlich eine Frau am Finaltable?

Beim Main Event der World Series of Poker liegt Foxen nach Tag 7 auf Kurs Finaltable. Die US-Amerikanerin beendet soeben ihren irren Run auf Platz 5 von noch 18 Spielern im Rennen um die wichtigste Pokertrophäe der Welt. In der Geschichte der WSOP gelang nur einmal einer Frau der Sprung an den Finaltisch des Main Events. In der Vorzeit des Pokerbooms wurde Barbara Enright im Jahr 1995 Fünfte.