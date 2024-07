Finaltable beim Main Event steht

Unbekannter Chipleader

An der Spitze steht Jordan Griff aus Illinois, der vor diesem größten Pokerevent nur 47.192 Dollar an Live-Gewinnen hatte und nun mindestens das 50-fache seines bisherigen besten Gewinns sicher hat. Direkt in der ersten Hand von Tag 8 brauchte es dafür den Rückenwind vom Pokergott. Griff war gegen ein geflopptes Set All-in, schaffte es aber, am River ein höheres Set zu treffen. Eine Karte, die mehrere Millionen wert sein kann.