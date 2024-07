Foxen scheitert nach Fehleinschätzung

Die Schicksalshand

In der Ausgangssituation bei Blinds von 600.000 und 1.200.000 sitzt Foxen im Big Blind. Vor ihr stehen 44 Millionen an Chips, also in etwa 36 Big Blinds. Das ist nicht extrem viel, aber weit davon entfernt, jede Strategie über Bord werfen zu müssen. Man sitzt zu sechst am Tisch, was eine etwas aggressivere Spielweise erfordert als bei einem vollbesetzten Neun-Personen-Tisch. Der Amerikaner Joe Seruck, doppelt so viel Chips wie Foxen, ist als Erster an der Reihe und eröffnet mit einer Erhöhung. Er hält A♠︎K♣︎. Foxen schaut auf K♠︎Q♦︎ und bezahlt im Big Blind. So weit, so normal.